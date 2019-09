Bib Aalter binnenkort open tot 21 uur? Joeri Seymortier

23 september 2019

13u32 0 Aalter De fusiegemeente Aalter onderzoekt of de bibliotheek binnenkort ’s avonds open kan blijven tot 21 uur.

Recht tegenover het station van Aalter wordt volop gebouwd aan het nieuwe kunstencentrum. Tegen Pasen volgend jaar moet dat gebouw klaar zijn. Het wordt niet alleen het nieuwe onderkomen van de Academie, maar ook de bibliotheek die nu in de Boomgaardstraat zit, zal naar daar verhuizen. “Door in het nieuwe kunstencentrum verschillende functies onder één dak te steken, zijn er een pak meer mogelijkheden”, zegt schepen van Cultuur Herlinde Trenson (CD&V). “We onderzoeken momenteel een forse uitbreiding van de openingsuren van de bibliotheek. We kijken of het mogelijk is om de bib elke dag van 9 tot 21 uur open te houden. Dat zou ideaal zijn voor iedereen die van en naar de trein gaat en een boek wil ontlenen. Omdat in het kunstencentrum verschillende diensten samen onder één dak zitten, hebben we daar veel meer personeel en zou zo’n avondopening perfect haalbaar moeten zijn. We zijn volop in onderzoek”, zegt schepen Trenson nog.