Bewegwijzering naar fuif of voor fietstocht? Pijltjes moeten dag nadien al weg Joeri Seymortier

05 augustus 2019

08u06 10 Aalter Verenigingen die in Aalter tijdelijke bewegwijzering willen plaatsen voor evenementen, krijgen striktere regels.

Jeugdverenigingen hangen vaak pijltjes naar hun fuiven. Clubs die een fietstocht organiseren, hangen ook vaak pijltjes op het parcours. Wie dat doet, mag dat vanaf nu in Aalter enkel nog de dag voor het evenement ophangen, en de dag na het evenement moeten de pijltjes al weggehaald worden. Gebeurt dat niet, dan zal de gemeente het zelf doen, en de kosten verhalen op de organisatoren.

Groen Aalter vindt dit geen goede zaak. “Zo’n werkjes gebeuren vaak door vrijwilligers, en de nieuwe regel zal praktisch vaak niet haalbaar zijn. Aalter neemt het vrijwilligerswerk hier echt niet ernstig”, zegt Mieke Schauvliege.

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) kiest voor het algemeen belang. “Het enige wat we willen is dat er na een fietstocht of evenement, alle bewegwijzering zo snel mogelijk weggehaald wordt”, zegt Hoste. “Anders hangen er in onze gemeente massa pijltjes, en vinden we onze weg niet in de zee van pijltjes. Na het evenement moeten die pijltjes zo snel mogelijk weg, uit respect voor wie achter komt.”