Beweging.net schenkt 400 vetplantjes aan Aalterse zorgverleners Joeri Seymortier

20 mei 2020

11u24 2 Aalter Beweging.net bezorgde 400 vetplantjes aan de zorgverleners die in deze coronatijden in Aalter aan de slag zijn.

Daniël De Vriese, Greta Sucaet, Jef Lambrecht en Pierre De Baere van Beweging.net Aalter deelden de vetplantjes uit aan woonzorgcentrum Veilige Have, het OCMW en de mensen van De Toevlucht. “We schenken 400 vetplantjes voor alle zorgverleners”, zegt Daniël De Vriese. “Met deze kleine attentie willen we iedereen bedanken die dagelijks instaat voor onze gezondheid. Niet alleen in deze coronatijden, maar ook ervoor en erna.”