Bestuurders beginnen het te leren: van 34 naar 9 boetes in Bellemstraat Joeri Seymortier

30 januari 2020

16u14 0 Aalter De nieuwe verkeerssituatie aan het kruispunt van de Markt en de Bellemstraat in Aalter begint te wennen. Het aantal boetes daalt.

Twee weken geleden werden daar op een week tijd nog 34 boetes uitgeschreven. Vorige week zakte dat aantal volgens de politie al naar negen boetes. Sinds de vernieuwing van het centrum van Aalter mag het verkeer dat vanuit de Stationsstraat, de Brouwerijstraat en de Markt komt, niet meer linksaf in de Bellemstraat rijden. Enkel het verkeer vanuit de Lostraat mag nog rechts de Bellemstraat inslaan. Maar heel wat bestuurders negeerden de nieuwe verkeersborden en reden de Bellemstraat toch links in. Ook al maakt de weginfrastructuur duidelijk dat dit niet de bedoeling is.

De politie houdt nog steeds elke dag controles, ook met de anonieme wagens. Maar ondertussen raken de bestuurders de nieuwe situatie gewoon, en zakt het aantal overtredingen.