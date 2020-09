Beschonken gemeenteraadslid (51) rijdt leegstaand café binnen Tijs Van Puyenbroeck & Joeri Seymortier

13 september 2020

15u32 0 Aalter Een gemeenteraadslid heeft in de nacht van zaterdag op zondag de geval van het leegstaande café Bar Fatal geramd. De 51-jarige vrouw had enkele glazen te veel op en mistte haar bocht. Ze raakte lichtgewond.

In het leegstaande pand op de hoek van de Boomgaardstraat en de Bellemstraat lijkt het de ochtend nadien alsof er een of andere ontploffing gebeurde. De zijkant van het gebouw, dat al enkele jaren leegstaat, is één gapend gat. De brandweer moest ter plaatse komen om de gevel van de Bar Fatal - what’s in a name - te stutten. Over de feiten zijn voorlopig weinig details bekend. De vrouw moest na het ongeval een alcoholtest ondergaan en bleek veel te veel gedronken te hebben. Haar auto is rijp voor de schroothoop, zelf klaagde ze enkel over een pijnlijke pols.