Beruchte oorlogsmisdadiger Arkan heeft een dochter in Aalter

22 november 2019

11u10

De beruchte Servische oorlogsmisdadiger Zeljko Raznatovic (1952-2000), beter gekend als Arkan, heeft in Aalter een dochter rondlopen. De 40-jarige Sofie Van Pottelsberghe lijkt sprekend op hem, maar is nooit officieel erkend, schrijft De Standaard. De vrouw wil met een DNA-test aantonen dat de man die in Bosnië en Kroatië duizenden doden op zijn geweten heeft, haar vader is.

Sofie krijgt in 1995 als vijttienjarige een telefoontje waarin een mannenstem aan de andere kan van de lijn haar het volgende meedeelt: “Hello Sofia, this is your father”. Het zet Sofie’s leven op haar kop en is de start van een onwaarschijnlijk dubbelleven. Van Pottelsberghe heeft haar ervaringen in een boek gebundeld, dat vandaag verschijnt.



De latere krijgsheer verliet begin jaren zeventig toenmalig Joegoslavië om in België en vijf andere West-Europese landen aan de lopende band bankovervallen te plegen. Hij belandde in de Gentse gevangenis en ontmoette zo Sofie’s moeder.



Arkans Tijgers

Als in 1991 de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog uitbreekt, staat hij met zijn Servisch Vrijwilligerskorps het Joegoslavisch leger bij. De paramilitaire militie ook bekend als Arkans Tijgers, maakt zich tussen 1991 en 1995 schuldig aan oorlogsmisdaden in Kroatië en later Bosnië. Arkan leidt persoonlijk de operaties en beloont zijn militieleden met rangen, medailles en buitgemaakt materieel.Hij groeit uit tot een van de meest gevreesde oorlogsmisdadigers die Europa na de Tweede Wereldoorlog heeft gekend.



Sofie en haar moeder reizen in de zomer van 1995 naar Belgrado waar het meisje voor het eerst oog in oog staat met haar biologische vader. In datzelfde jaar groeit zijn naam aan bekendheid door zijn huwelijk met de Servische zangeres Svetlana Raznatovic. De televisie zendt de plechtigheid live uit. Veel prominenten zijn op het decadente trouwfeest aanwezig.



In de jaren daarna ontmoet Sofie haar vader nog meerdere keren, maar daar komt op 15 januari 2000 een abrupt einde aan. In de hal van Hotel Intercontinental in Belgrado wordt Arkan samen met twee lijfwachten onder vuur genomen. De Serviër overleeft de kogelregen niet, en heeft zo nooit moeten terechtstaan voor zijn misdaden tegen de menselijkheid.

Sofie wil haar bloedband erkend zien en heeft haar hoop gevestigd op een DNA-test. Arkan heeft bij verschillende vrouwen minstens negen kinderen rondlopen.