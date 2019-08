Bert Kruismans en Lukas Lelie op 35ste Bellemse Feesten Joeri Seymortier

10 augustus 2019

09u17 0 Aalter Binnen enkele dagen zijn het weer Bellemse Feesten, in Bellem bij Aalter. Dit jaar met grote komedienamen.

De Bellemse Feesten starten op donderdag 15 augustus, met een aperitiefconcert, een barbecue en in de namiddag een grote rommelmarkt. Om 15 uur is er Bellems got Talent. De muziek komt ’s avonds van Zep Zupiler en the NewZ (20 uur) en Seventy and Orange (22 uur).

Vrijdag 16 augustus is er de traditionele Bellemse muziekquiz. Op zaterdag 17 augustus is er in de namiddag koers, en ’s avonds stand-up comedy met Bert Kruismans, Domien Vloeberghs en Lukas Lelie. Kaarten in voorverkoop kosten 11 euro. Aan de tent betaal je 13 euro.

Zondag 18 augustus wordt afgesloten met de culinaire fiets- en wandeltocht.

Info: www.testedoene.be.