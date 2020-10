Benieuwd hoe het Kunstencentrum ArtA’A van 15 miljoen euro er uit ziet? Zaterdag en zondag kan je kijkje nemen Joeri Seymortier

06 oktober 2020

09u23 1 Aalter Het nieuwe Kunstencentrum ArtA’A aan het station van Aalter is nu helemaal klaar, en gooit op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de deuren open voor het publiek.

Het nieuwe gebouw heeft maar liefst 15 miljoen euro gekost, en is nu de nieuwe thuis voor onder andere de bibliotheek en de Academie van Aalter. Op zaterdag 10 oktober is er open deur van 14 tot 17 uur, op zondag 11 oktober kan je langs gaan van 10 tot 17 uur. Er zijn geleide bezoeken, vrije bezichtigingen, workshops en voorleessessies. Opgelet: door corona moet je wel op voorhand je plaats reserveren. Wie ouder is dan 12 jaar, moet ook een mondmasker dragen.

Een plaats reserveren kan je doen via www.aalter.be/artaa. Kan je er zaterdag of zondag niet bij zijn, dan kan je ook altijd een andere keer het gebouw vrij bezoeken. Vanaf nu open van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 21 uur. Op zaterdag is dat van 9 tot 13 uur.