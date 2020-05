Bejaard koppel uit Ursel komt om in brand Joeri Seymortier

06 mei 2020

09u30 5 Aalter Vannacht is een bejaard koppel uit Ursel bij Aalter omgekomen in een brand.

De brand ontstond op de hoek van de Hendelstraat met de Brugse Heerweg in Ursel, in de buurt van het oude vliegveld. De bewoners zijn een koppel van 88 en 90 jaar, en hebben de brand niet overleefd. Het bejaarde koppel is bekend in de wereld van de krulbolders.

LATER MEER.