Bejaard koppel komt om in brand: “Dat we niets hoorden en niet konden helpen, is vreselijk” Wouter Spillebeen Joeri Seymortier

06 mei 2020

09u30 68

Aalter Een bejaard koppel uit Ursel bij Aalter is vannacht omgekomen bij een verwoestende brand in hun woning in de Hendelstraat. De slachtoffers hadden een bolbaan en waren geliefd in de omgeving.

De brand ontstond op de hoek van de Hendelstraat met de Brugse Heerweg in Ursel, in de buurt van het oude vliegveld. De brand werd eerst opgemerkt rond 3.50 uur vanuit rusthuis Onderdaele in de buurt. De brandweer snelde ter plaatse en moest helaas vaststellen dat de twee bewoners in de brand waren gebleven. De brandweer trof hun lichamen volgens de eerste berichten aan in de keuken van de woning. Het parket stelde een branddeskundige aan om de omstandigheden achter de brand te achterhalen en de overlijdens te onderzoeken.

Niets gehoord

De slachtoffers zijn André Bral (89) en zijn echtgenote Erna De Muynck (86). Het bejaarde koppel is bekend in de wereld van het krulbollen omdat ze achter hun woning al jaren een ‘boltent’ hadden waar regelmatig ook evenementen werden georganiseerd. “Ik ging er al 25 jaar bollen, dus ik kende André en Erna vrij goed”, zegt een buurtbewoner. “Het is erg tragisch, een groot verlies. Ze hadden natuurlijk al een vrij gevorderde leeftijd, maar waren nog goed. Enkel Erna begon soms wat tekenen van de ouderdom te tonen.”

Ook de buren beamen dat André en Erna nog actief waren. “We zagen hen regelmatig buiten komen, het waren zeker geen sukkelaars. Ik ging er ook regelmatig langs met een eitje van de kippen, het waren echt goede mensen.” Omdat de huizen in de straat vrij ver van elkaar staan, merkten de buren ‘s nachts niets van de brand. “We hebben vannacht niets gehoord en toen ik deze morgen wakker werd, zag ik dat het huis vernield was. De brand was intussen al geblust. Ik vind het erg dat we niets gehoord hebben, want dan hadden we misschien nog kunnen helpen. Zelfs onze hond heeft niet geblaft.”