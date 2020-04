Begrafenisonderneming Fraeyman bouwt meditorium: “Rouwen in deze coronatijd is nog harder dan anders” Joeri Seymortier

10 april 2020

12u04 0 Aalter Begrafenisonderneming Fraeyman uit Aalter is in de Brouwerijstraat 4b volop bezig met de bouw van een nieuw meditorium. Het wordt niet alleen een aula voor uitvaarten, maar ook een zaal waar serene voordrachten en activiteiten gehouden kunnen worden. Rouwen is in deze coronatijden nog harder dan anders. Klinisch psycholoog Ann Verstuyf uit Aalter geeft tips om het toch iets dragelijker te maken.

Het nieuwe meditorium komt in het pand waar tot eind vorig jaar het Italiaans restaurant zat. De verbouwingswerken zijn volop bezig. Fraeyman verzorgt de niet-kerkelijke uitvaarten momenteel in zaal Woestijne, maar bouwt nu een eigen stek. “Met ons nieuw meditorium ‘Het Licht’ willen we een antwoord bieden op de toenemende vraag naar uitvaarten op maat”, zegt Inge Fraeyman. “Het meditorium zal plaats bieden aan ongeveer 300 personen, waarvan 200 zitplaatsen. Je kan er zowel vrijzinnige, burgerlijke als christelijk geïnspireerde diensten laten plaatsvinden. Maar het is meer dan enkel een aula. Ook voordrachten zijn daar mogelijk. De ligging is ideaal, want het meditorium bevindt zich op wandelafstand van gratis parkings, en op wandelafstand van de begraafplaats Aalter-centrum. De zaal zal over de modernste technologie beschikken: van livestream en muziek, over het filmen van de uitvaartdienst, tot een fotovoorstelling. Het zal dus perfect mogelijk zijn om mensen die de uitvaart niet kunnen bijwonen een link te bezorgen, zodat ze de uitvaart van thuis kunnen volgen op de computer. We verwachten dat het meditorium deze zomer open kan, afhankelijk van de mogelijkheid van het verderzetten van de werkzaamheden tijdens de coronamaatregelen. Tijdens de maand september volgen opendeurmomenten.”

Schrijf een kaartje, of nodig een rouwende uit om op een veilige manier een wandeling te maken. Zet een pot soep of een gebakje aan de deur. Doe vooral iets. Ann Verstuyf, klinisch psycholoog

In Het Licht zullen ook voordrachten mogelijk zijn. Fraeyman Uitvaart organiseert op 26 oktober 2020 alvast zelf zo’n voordracht. Dan zal klinisch psycholoog Ann Verstuyf uit Aalter een voordracht geven over omgaan met verlies. Zeker in deze coronatijden is rouwen iets heel aparts. “Rouwenden beleven deze lockdown op een totaal andere manier”, zegt Ann Verstuyf. “Hartverscheurend verdriet en machteloosheid. Het sociaal netwerk op afstand is ontoereikend. Het voelt echt alsof je er alleen voor staat. Ook thuis in quarantaine de uitvaart regelen is hard. Waar woorden tekort schieten en een troostend gebaar helend werkt, snak je nu naar een knuffel en een omhelzing. Maar je kan alleen jezelf omhelzen. Deze gewijzigde rouwrituelen bemoeilijken het rouwproces. Het voelt rauw aan.”

“Laat je stem horen”

Wat zijn enkele tips voor rouwenden? “Laat via de telefoon in ieder geval je stem horen aan de zieke, ook al is hij beademd”, zegt Ann Verstuyf. “Stervenden kunnen heel lang horen als er iets tegen hen gezegd wordt. Vertel dat je van hem houdt of vertel over de kinderen. Praat over je angst, je verdriet, je eenzaamheid. Rouwen doe je ook via positieve emoties: geef jezelf een compliment dat je het alleen doet, noem op het einde van de dag drie kleine successen op, en geniet bijvoorbeeld van de mooie tuin van je dierbare. Zet eventueel zijn levenswerk verder.”

Herinneringen

En wat kunnen steunfiguren doen voor mensen die nu rouwen? “Tijdens een uitvaart kan je medeleven fysiek tonen door je hand op je hart te leggen, of met een knikje. Luister naar de rouwende. Normaliseer het verdriet, de angst, het gemis. Vertel ook veel over de overledene, of stuur foto’s van hem door. Zo leeft de overledene verder in de herinneringen. Schrijf een kaartje, of nodig een rouwende uit om op een veilige manier een wandeling te maken. Zet een pot soep of een gebakje aan de deur. Doe vooral iets”, klinkt het nog.