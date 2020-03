Beeldje ‘Lachende Wandelaars’ na jaren in de kelder terug op ereplaats aan Sportpark Aalter Joeri Seymortier

15u11 0 Aalter Het beeldje ‘Lachende Wandelaars’ krijgt na een jarenlang verborgen leven in de kelder van het Sportpark van Aalter, opnieuw een ereplaats voor het Sportpark.

Het beeld van Cyr Frimout werd in 1993 gemaakt voor de Nationale Wandeldag die de Lachende Wandelaars uit Aalter toen mochten organiseren. “Het beeldje werd voor de heraanleg van het Sportpark weggehaald en was jaren niet te zien. Nu geven we het graag terug een ereplaats voor ons Sportpark”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “De wandelclub van Aalter heeft 600 leden en boert nog altijd goed. Ons Sportpark is een onthaalpunt voor het landschapspark Bulskampveld, dus het is goed dat het beeldje daar nu opnieuw een plaats krijgt.”

Op zondag 8 maart organiseren De Lachende Wandelaars een jubileumtocht, want dan zijn het de veertigste Marsen van Aalter. Vanaf 7 uur kan je dan aan het Sportpark starten voor verschillende wandelingen.