Bedrijf Exzo uit Aalter lanceert overkoepelende webshop voor exterieur Joeri Seymortier

13 januari 2020

14u11 3 Aalter Hout-, tuin- en bouwspecialist Exzo uit Aalter lanceert een nieuwe allesomvattende webshop, waarop je met één klik de verschillende gamma’s kan zien.

De naam Exzo is nog niet echt ingeburgerd, maar namen als Ecohout, Tuinhoutmarkt en Robiniahout doen wel een belletje rinkelen. Exzo is de overkoepelende firmanaam van negen webshops die gespecialiseerd zijn in alles voor jouw exterieur. Het bedrijf van zaakvoerder Jeroen Deseyn heeft ook de webshops Ecobouwmaterialen.be, Composietexpert.be, Draadomheining.be, Palenperpak.be, Bouwjetuinhuis.be en Blauwsteenspecialist.be in zijn portefeuille. “Exzo groeit jaar na jaar en met het oog op de toekomst was het tijd om een ingrijpende verandering te lanceren”, zegt Jeroen Deseyn. “Naast de stijgende verkoop in België, weten we ook in de buurlanden met onze webshops te scoren. Dankzij de nieuwe webshop kunnen we het gebruiksgemak voor onze klanten verder verbeteren. Tot voor kort konden bouwmaterialen en houtwerk enkel afzonderlijk worden besteld. Door www.exzo.be is het mogelijk om zowel het isolatiemateriaal als de constructiebalken voor jouw bijgebouw in één bestelling te bundelen.”