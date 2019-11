Basisschool Emmaüs zamelt 1.650 euro in voor Rode Neuzen Dag Joeri Seymortier

29 november 2019

10u43 0 Aalter De kinderen van basisschool Emmaüs in Aalter hebben de voorbije week 1.650 euro ingezameld voor Rode Neuzen Dag.

De school was de hele week in de ban van Rode Neuzen. Er werden zaken verkocht, kinderen konden wensen in een wensboom hangen, er werd een vriendenbankje geplaatst en ook de giraffenclub werd gelanceerd. “De leerlingen van de giraffenclub zullen anderen helpen bij verdriet, ruzie of boosheid op de speelplaats”, zegt Lies Van de Woestyne. “De acties brachten 1.650 euro op. Hiermee zullen we samen met de Bleekweide gevoelsplekken inrichten op onze school. Daarmee zorgen we er voor dat gevoelens van kinderen ook letterlijk een plaatsje krijgen.”