Barz op Markt Aalter klaar voor heropening: “Iedereen welkom zonder reservatie” Joeri Seymortier

04 juni 2020

11u11 0 Aalter Barz op de Markt in Aalter opent op maandag 8 juni om 10 uur de deuren. Zonder reservatie, zoals dat ook vroeger het geval was.

Kathleen Snauwaert is volop aan het uittekenen hoe vanaf volgende week gewerkt zal worden. “Wij hebben altijd zonder reservaties gewerkt, en gaan dat ook blijven doen”, zegt Kathleen. “Je kan toch niet reserveren als je op woensdag tijdens de marktdag een koffie wil komen drinken? En ook niet als je een stop maakt tijdens een fietstocht? We heropenen gewoon volgens het systeem van vroeger, maar natuurlijk wel met de nodige veiligheidsafstand. Zaterdag is het voor ons een grote interne testdag. Binnen gaan we dan kijken of we kunnen werken met een soort plexiwanden tussen de tafels. En we gaan zaterdag ook ons terras al eens uitzetten op de Markt, om te zien hoe ver we geraken met anderhalve meter tussen de tafels. Maandag vliegen we er dan weer in!”