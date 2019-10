Barbara Dex zaterdag bij ’t Folk in Ursel Joeri Seymortier

01 oktober 2019

09u09 0 Aalter ’t Folk Ursel organiseert op zaterdag 5 oktober haar vijftigste concert, en nodigt Barbara Dex uit.

Barbara Dex brengt haar programma ‘In een notendop’, en wordt ondersteund door Jo Mahieu op gitaar. Op zaterdag 5 oktober om 20 uur in zaal De Katerhoek, IJzeren Hand 16 in Ursel. Kaarten kosten 15 euro. Te koop via info@tfolkursel.be of 09/227.50.15.