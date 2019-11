Baan tussen Eeklo en Aalter na bijna drie maanden weer open voor alle verkeer Joeri Seymortier

22 november 2019

13u35 0 Aalter De werken in de Middelweg in Aalter-Brug zijn na bijna drie maanden achter de rug. Het verkeer vanuit Eeklo richting Aalter kan gewoon weer door.

Eind augustus startten werken in de Middelweg in Aalter-Brug, tussen de bandencentrale en de toegangsweg naar restaurant Woestijne. Verkeer kon enkel van Aalter in de richting van Eeklo rijden. Wie van Eeklo kwam, moest omrijden. In het centrum van Ursel moest je rechtsaf naar Knesselare, en dan kon je via de N44 naar Aalter. Een grote omweg, maar dat is vanaf nu verleden tijd. Verkeer vanuit de richting Eeklo kan nu weer gewoon op de N499 rechtdoor naar Aalter.

Elia heeft bijna drie maanden lang werken uitgevoerd in de zijberm van de weg. Er moesten kilometers nieuwe hoofdleidingen aangelegd worden. “Een belangrijk werk om er voor te zorgen dat Aalter in de toekomst geen grote stroomonderbrekingen heeft”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) nog.