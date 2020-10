Baan Aalter-Eeklo: nog tot half november aanschuiven aan verkeerslichten Middelweg Joeri Seymortier

08 oktober 2020

11u29 0 Aalter Nog tot half november moet het verkeer in Aalter tijdens de werkuren aanschuiven aan tijdelijke verkeerslichten, op de baan naar Eeklo.

Er wordt gewerkt in de Middelweg in Aalter-Brug, de vroegere Urselweg. Elia is er gestart met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels. De werken zijn nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de regio.

In augustus legde Elia al wachtbuizen aan, en werden tegelijk ook werken van Fluvius uitgevoerd. Nu wordt verder gewerkt en is er weer hinder. “Elia graaft tot half november in de Middelweg en het voetpad van de Knokkebaan (N44) nog een laatste stuk sleuf met wachtbuizen”, zegt schepen Patrick Hoste (CD&V). “Daarna worden de ondergrondse elektriciteitskabels door de wachtbuizen getrokken. De werken duren, als alles volgens plan verloopt, tot midden november. Doorgaand autoverkeer via de Middelweg blijft in beide richtingen mogelijk, maar aan de werken staan tijdelijke verkeerslichten. Om het fietsverkeer veilig te laten verlopen worden fietsers omgeleid.”

Tweede fase

Half november zit het werk er wel nog niet op. Dan worden nog ondergrondse elektriciteitskabels aangelegd. Die werken duren tot eind december. De hinder blijft in deze tweede fase beperkt tot de directe omgeving van de drie verbindingsputten. Doorgaand autoverkeer blijft dan altijd mogelijk.

Info: 0800/11.089.