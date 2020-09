Aula Van Parijs pakt uit met rust- en ontmoetingsplaats in openlucht Joeri Seymortier

26 september 2020

11u27 0 Aalter De aula van Uitvaart Van Parijs in de Stationsstraat in Aalter heeft aan de achterkant nu een rust- en ontmoetingsplaats in openlucht.

De nieuwe openluchtruimte kan gebruikt worden door families die de begroeting na een plechtigheid liever buiten doen. “Ook in de uitvaartsector moeten we ons constant aanpassen aan de maatregelen omtrent corona”, zegt Filip en Johanna Van Parijs. “Om hier op in te spelen hebben we achteraan onze aula een nieuwe rust- en ontmoetingsplaats aangelegd. Nu kan, indien het weer het toelaat, de familie op een veilige manier gecondoleerd worden. Om de nodige afstand te garanderen plaatsen we de familie achter de banken. De ontmoetingsplaats kan door de familie ook voor de plechtigheid gebruikt worden om te verzamelen. We worden met corona gestimuleerd om zoveel mogelijk buiten te doen, en wij willen die kans nu ook bieden.”

Info: www.uitvaartvanparijs.be.