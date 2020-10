Assistentiewoningen aan Stationsplein Aalter gooien deuren open: ook tweede fase al voor helft verkocht Joeri Seymortier

09 oktober 2020

15u32 4 Aalter De nieuwe assistentiewoningen aan het Stationsplein in Aalter zijn bijna klaar. Dit weekend kan je na afspraak een kijkje gaan nemen.

Het gaat om de assistentieflats boven het nieuwe Kunstencentrum aan het station van Aalter. De eerste fase is volledig uitverkocht, en de tweede fase is ook al voor de helft verkocht. Er zijn er nog ongeveer 15 te koop. De verhuur van de assistentiewoningen gebeurt via woonzorgcentrum Veilige Have uit Aalter, en zo zijn er nog heel wat beschikbaar. “Assistentiewoningen zijn bedoeld voor mensen die zelfstandig kunnen wonen, maar in geval van nood beroep kunnen doen op nachtpermanentie ter plaatse, en van de algemene omkadering door Veilige Have”, zegt Stijn Mortier van M-Project. “Er is daar een woonassistent van Veilige Have die de mensen bijstaat. Er is ook een cafetaria als ontmoetingsplek.”

Veilige Have wilde op 15 maart al een open deur houden, maar dat ging toen niet door corona. Nu gebeurt het wel, maar enkel na afspraak. Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober, tussen 10 en 17 uur. Inschrijven kan via residentie-academie@veiligehave.be of via 09/391.08.19.