Assistentieflats recht tegenover station Aalter bijna klaar: zondag kan je kijkje nemen Joeri Seymortier

09 maart 2020

14u03 0 Aalter De assistentieflats van Residentie Academie aan het station van Aalter zijn zo goed als klaar. Zondag kan je binnen een kijkje nemen.

Recht tegenover het station van Aalter wordt een nieuwe Kunstacademie gebouwd. Boven die Kunstacademie komen assistentieflats, die door Veilige Have uitgebaat zullen worden. Op zondag 15 maart is er van 10 tot 16 uur een open deur, en kan je een modelappartement gaan bezoeken.

“Je kan zo’n assistentieflat zowel huren als kopen”, zegt Stijn Mortier van M-Project. “Er zijn heel wat troeven. “De zorgverstrekking gebeurt door het ervaren team van Veilige Have. Er is nachtpermanentie, er is een woonassistent beschikbaar voor de bewoners, er is een cafetaria en restaurant, de ligging is perfect aan het station, en de appartementen hebben ruime terrassen en alle voorzieningen.”

In totaal komen er 65 assistentieflats. De eerste fase van 34 is volledig uitverkocht, maar een deel daarvan komt te huur te staan. In de tweede fase wordt momenteel afgewerkt, en daar zijn nog een vijftiental flats te koop.

Info: www.residentie-academie.com.