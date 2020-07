Assistentieflats Parkresidentie Knesselare worden verkocht: “Wie er woont, zal er kunnen blijven wonen” Joeri Seymortier

28 juli 2020

11u24 3 Aalter De gemeente Aalter zet de assistentieflats Parkresidentie in Knesselare officieel te koop. Wie er vandaag woont, zal er kunnen blijven wonen.

Bij de fusie tussen Aalter en Knesselare werd al gezegd dat de nieuwe fusiegemeente Aalter zich niet zou toeleggen op de zorg. Dat is volgens het gemeentebestuur niet de basistaak van een gemeentebestuur, en gebeurt beter door specialisten. De Parkresidentie in Knesselare wordt dan ook verkocht. “We gaan het gebouw met de erkenning en dienstverlening aanbieden op de markt”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA). “Wie er vandaag woont, zal met dezelfde dienstverlening verder geholpen worden. Dat de nieuwe eigenaar de prijzen kan opslaan? De prijzen zijn jarenlang niet aangepast, en dat kan niet blijven duren. Ook mocht de Parkresidentie in handen van de gemeente blijven, zouden we de prijzen marktconform moeten maken. Onze sociale dienst staat klaar voor mensen die het financieel moeilijk hebben, zodat iedereen kan blijven wonen waar ze vandaag wonen.”

Na de stress rond corona krijgen de bewoners er nu ook nog eens deze verkoopstress bij. De timing is echt niet gepast. Ann Depoortere, Groen Aalter

Groen is geen voorstander van de verkoop. “We missen een grondige motivering”, zegt gemeenteraadslid Ann Depoortere. “De leningen zijn afbetaald, en er worden geen verliezen geboekt. De dagvergoeding ligt inderdaad vrij laag, maar de dienstverlening is dan ook beperkt. Jammer dat de gemeente dit gaat verkopen. Kleinschalige woonvormen onder de kerktoren zijn goed. Dicht bij huis blijven wonen, met zorg op maat. En vooral: naast corona zijn dat nu opnieuw zorgen voor de bewoners. Kunnen ze er blijven wonen en met welke prijs? De timing is echt niet gepast”, vindt Depoortere.