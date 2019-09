Artrose of reuma? Willy Sommers zet heel Veilige Have in beweging Joeri Seymortier

17 september 2019

16u18 3 Aalter Willy Sommers heeft dinsdagmiddag een geslaagd optreden gegeven in rusthuis Veilige Have in Aalter.

De bewoners van Veilige Have werden getrakteerd op een muziekmiddag, om zo de kermisweek in Aalter in te zetten. Celien, de dochter van Margriet Hermans, zorgde voor een gesmaakte opwarming. Nadien mocht Willy Sommers bewijzen dat hij de absolute nummer 1 in de Vlaamse showbizz is. Ook het oudere publiek at uit zijn hand. Bij ‘Als een leeuw in een kooi’ bleek niemand last te hebben van artrose of reuma, en gingen alle armen de lucht in. “We beleven een wondermooie middag”, zegden enkele bejaarde vriendinnen, die op de eerste rij zaten. “Wat een sympathieke man! Hij heeft zelfs liedjes gezongen uit 1972, want de man staat al 48 jaar op de planken. Dat zijn mooie herinneringen aan de tijd dat wij nog een pak jonger waren.”

Vanavond doen Celien en Willy Sommers het nog eens over in Veilige Have, voor het grote publiek. Maar die show is al volledig uitverkocht.