ANPR-camera’s werken vanaf oktober Anthony Statius

19 september 2019

17u08 6 Aalter De negen nieuwe camera’s met automatische nummerplaatherkenning, de zogenaamde ANPR-camera’s, treden vanaf oktober in werking in Aalter. Het gaat om flitscamera’s en camera’s voor trajectcontrole.

“ANPR-camera’s worden niet zomaar ergens geplaatst”, klinkt het bij de gemeente Aalter. “Uiteraard speelt in de eerste plaats de nood aan permanente controle op het naleven van de maximumsnelheid op de voorgestelde trajecten. Aansluitend is, in overleg met politie en parket, een grondige technische analyse uitgevoerd door specialisten ter zake om te zien of het wel mogelijk is om op die plekken een camera te plaatsen. Daarbij werd rekening gehouden met een optimale zicht- en leesbaarheid van de nummerplaten, de mogelijkheden van aansluiting op het elektriciteit- en datanet. De trajectcontroles houden onder andere rekening met snelheidsregime en mogelijke sluipwegen en ze overspannen een afstand van minimaal 500 meter.”

Er werden camera’s voor trajectcontrole geplaatst in de Weibroekdreef, ter hoogte van de huisnummers 57 en 125, in de Wingenestraat, ter hoogte van huisnummer 6 en de Blekkervijverstraat 47 en de Steenweg op Deinze, ter hoogte van huisnummer 156 en Heirstraat 61. In de Knokstraat aan het huisnummer 36 en in de Bellemdorpweg, ter hoogte van huisnummer 31 werden flitscamera’s geplaatst en in de Watermolenstraat staat een camera voor nummerplaatherkenning ter hoogte van huisnummer 1.