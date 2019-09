Annelore Segers (28) neemt lingeriezaak Danaë over Joeri Seymortier

26 september 2019

10u11 0 Aalter Annelore Segers (28) neemt lingeriezaak Danaë over, in de Stationsstraat 218 in Aalter.

Annelore Segers heeft bij verfwinkel Colora in de verkoop gewerkt, maar droomde altijd van een eigen winkel. Bijna twintig jaar lang stond Marleen Minsaer in de winkel, en de laatste drie jaar stond Iris er achter de toonbank. Nu begint Annelore aan haar avontuur. “Hier heb ik altijd van gedroomd”, zegt Annelore Segers. “Ik ben van Aalter, dus toen ik zag dat Danaë over te nemen stond, ben ik er volledig voor gegaan. De winkel heeft een traditie in Aalter en een pak trouwe klanten. Of ik het in deze tijden nog durf opnemen tegen de internetverkoop? Zeker in een branche van lingerie. Dat is een artikel dat je echt moet passen, dat als gegoten moet zitten, en waarbij het juiste advies echt wel het verschil maakt.”

Lingerie Danaë is gesloten op maandag en op donderdagvoormiddag.