Anderhalf uur middagpauze: vijf wagens rijden tegen richting over vernieuwde Markt Aalter Joeri Seymortier

03 september 2019

14u03 0 Aalter De openstelling van het centrum van Aalter vraagt heel wat aanpassingen van bestuurders. Op de Markt worden de verbodsborden massaal genegeerd.

De doortocht door het centrum van Aalter is weer open. Wie vanuit de Lostraat op de Markt komt, is verplicht om rechtsaf de Bellemstraat in te slaan. Dinsdagmiddag deden wij de test, en gingen we op de middag anderhalf uur post vatten op de Markt. Met resultaat: maar liefst vijf bestuurders negeerden het verbod en reden vanuit de Lostraat gewoon de Markt op, en reden zo verder tegen de rijrichting in door de Stationsstraat. “Niet te geloven”, reageerden de klanten op het terras van Barz. “De ene bestuurder na de andere rijdt hier gewoon rechtdoor, terwijl dat helemaal niet mag. Het verbodsbord is dan ook heel erg klein. Wie niet van Aalter is, kan daar wel eens naast kijken.”

Nog meer overtredingen

Ook uit de tegenovergestelde richting worden heel veel inbreuken gepleegd. Wie vanuit de Stationsstraat op de Markt komt, moet rechtdoor de Lostraat in, en mag vanaf nu niet meer linksaf de Bellemstraat in. Daar staat wel een groot en duidelijk bord met een verbod om in te slaan. Maar zeker tien wagens deden het dinsdagmiddag toch. “Een nieuwe verkeerssituatie vraagt wat aanpassing, maar controles komen er zeker”, klinkt het bij gemeente en politie.