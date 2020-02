Amper 16 jaar, maar vol ambitie: Braziliaanse schoonheid uit Aalter wil Miss Benelux Beauty worden Piepjonge Pamala Alves kwam 10 jaar geleden naar België Joeri Seymortier

19 februari 2020

11u55 0 Aalter Pamala Alves (16) uit Aalter doet een gooi naar het kroontje van Miss Benelux Beauty. Zoals haar naam al doet vermoeden, is Pamela niet in België geboren. Ze heeft Braziliaanse roots, en verhuisde tien jaar geleden naar ons land. Sinds eind vorig jaar woont ze in Aalter, waar ze school volgt in De Beuk. “Ik wil laten zien dat iemand van 16 jaar ook voluit voor iets kan gaan”, zegt Pamala.

Met haar 16 jaar wordt Pamala Alves de jongste kandidate voor Miss Benelux Beauty. “Ik was amper zes jaar toen we naar België kwamen wonen, dus ik herinner mij niet zo veel meer van mijn tijd in Brazilië”, doet Pamala haar verhaal. “Ik woon al tien jaar in België en sinds eind vorig jaar dus in Aalter. Alles is hier nog een beetje nieuw voor mij, maar ik voel mij hier wel al thuis. Ik volg humane wetenschappen in De Beuk in de Stationsstraat, en dat is echt boeiend. Aalter is fantastisch, maar natuurlijk droom ik ook nog altijd van Brazilië. Tijdens de grote vakantie gaan we soms mijn familie bezoeken in Brazilië, en dat is altijd bijzonder. Voor de rest communiceren we meestal via sociale media. Met skype zijn er eigenlijk geen afstanden meer op deze wereldbol.”

Drukke agenda

Pamela houdt van een uitdaging, en schreef zich daarom ook in voor de miss-verkiezing. “Ik wou altijd al eens meedoen aan een miss-verkiezing, maar had nooit de moed om mij effectief in te schrijven”, vertelt de jonge schoonheid. “Toen ik enkele berichten zag voorbijkomen van Miss Benelux Beauty, werd ik geprikkeld, en heb ik de stap dan toch gewaagd. Tijdens de casting kregen we uitleg hoe de wedstrijd in elkaar zit, en maakten we kennis met het team. Ik voelde mij daar meteen op mijn gemak, en ik ben er zeker van dat dit een zalig avontuur zal worden. Mijn dertien mede-finalisten wil ik zo snel mogelijk persoonlijk leren kennen. De komende maanden worden echt heel erg druk. Er staat onder andere een teamweekend in Eindhoven in de agenda.”

Ik kwam 10 jaar geleden naar België, en woon sinds eind vorig jaar in Aalter. Ik volg les in De Beuk, en begin mij hier al goed thuis te voelen. Pamala Alves

Pamala Alves wil zich tijdens haar race naar het kroontje ook inzetten voor het goede doel. Ze kiest onder andere voor de vzw Petit Papillon. “Dat is een vereniging die opgericht werd door jonge ouders die een zoontje verloren hebben. Met hun vzw willen ze lotgenoten opvangen en steunen. Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor een goed doel. Maar ik wil ook zelf veel leren uit dit avontuur. Ik wil laten zien dat je als 16-jarige ook voluit voor een doel kan gaan. Ik vind het belangrijk om in jezelf te geloven, en je niet te laten doen door anderen die je soms naar beneden proberen te duwen. Ik hoop echt dat ik een unieke ervaring zal beleven waarbij ik fantastische herinneringen en mooie vriendschappen aan over zal houden.”

De finale van Miss Benelux Beauty vindt plaats in het Plopsatheater, op 28 juni. Pamala Alves steunen, kan via haar Facebookpagina en Instagram.