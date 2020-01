Als het nu niet duidelijk is? Vorig week 34 boetes, maar nu extra waarschuwing op Markt Aalter Joeri Seymortier

20 januari 2020

15u25 10 Aalter Vorige week werden 34 bestuurders beboet omdat ze vanop de Markt in Aalter toch links de Bellemstraat inreden. Er staat nu een groot led-bord met extra waarschuwingen.

Het feit dat je na de centrumwerken in Aalter niet meer vanop de Markt de Bellemstraat in mag, blijft op sociale media voor felle discussies zorgen. De maatregel zou absurd zijn en de verkeersborden te klein en onduidelijk. De politie heeft nu een groot led-bord op de Markt geplaatst, met daarop ook nog een groot een verkeersbord dat je de Bellemstraat niet in mag. Op het bord staat ook de mededeling dat er vorige week 34 chauffeurs betrapt werden, die de Bellemstraat toch inreden.

De politie van Aalter voert bijna dagelijks controles uit, ook met anonieme wagens. Wie betrapt wordt, moet in eerste instantie een minnelijke schikking van 58 euro betalen. Pieter De Crem liet eerder al weten dat het geduld bijna op is, en dat hardnekkige overtreders meteen naar de politierechtbank doorgestuurd zullen worden.