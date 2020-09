Als eerste in België: nieuwe combi moet politie Aalter ’s nachts zichtbaarder maken Joeri Seymortier

12u31 6 Aalter De politie van Aalter krijgt als eerste in het land een combi met nieuwe striping, zodat de politiewagens ’s nachts beter zichtbaar zijn.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en politiecommissaris Tim D’Haene kregen de combi in primeur te zien. Dit najaar moet hij al door de straten van Aalter rijden. “Voor de burger verandert er qua uitzicht niet zo veel”, zegt commissaris Tim D’Haene. “Je merkt wel de anderskleurige bumper op. Het is vooral ‘s nachts dat het nieuwe type striping haar nut bewijst. De reflectie van het voertuig is drie keer groter. Dat draagt bij tot een verhoogde veiligheid van de agenten, want zij moeten vaak op slecht zichtbare locaties werken. Ook het daknummer op deze combi is nieuw, waardoor heli’s of drones met thermische camera’s, de voertuigen kunnen herkennen vanop grote hoogte en in moeilijke weersomstandigheden.”

Minister De Crem hoopt dat andere korpsen na ‘zijn Aalter’ snel volgen. “Ik ben enthousiast over wat ik zag”, zegt Pieter De Crem. “Ik hoop dat spoedig meer politiezones of andere veiligheids- en hulpverleningsdiensten mee op de kar springen van deze nieuwe technologie. Dit komt de zichtbaarheid en veiligheid van het personeel ten goede.”