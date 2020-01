Alleen lichtgewonden nadat zuivelvrachtwagen inreed op stilstaande auto’s Wouter Spillebeen

04 januari 2020

13u47 18 Aalter Op de Knokkebaan (N499) in Aalter is een vrachtwagen van zuivelbedrijf Campina zaterdagmiddag ingereden op drie stilstaande wagens. De verwondingen vielen mee, maar de stoffelijke schade is groot.

Ter hoogte van de verkeerslichten aan de Groendreef stonden enkele wagens voor het rode licht in de richting van Aalter toen de vrachtwagenchauffeur over de brug kwam gereden. Vermoedelijk merkte hij de stilstaande auto’s te laat op en hij reed erop in. Drie wagens raakten beschadigd, de middelste auto liep de meeste stoffelijke schade op. De verwondingen vielen mee, er vielen alleen lichtgewonden.

Door de aanrijding op het doorgaans drukke kruispunt ontstond er heel wat verkeershinder. De hulpdiensten slaagden erin om het kruispunt snel weer vrij te krijgen en zo de hinder toch te beperken.