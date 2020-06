Al te lang droog? Je kan gratis grondwater afhalen aan bouwwerf Aalter-Brug Joeri Seymortier

02 juni 2020

10u37 0 Aalter Aannemer Mevaco uit Aalter zet watervaten aan de grote bouwwerf in Aalter-Brug, waar iedereen gratis grondwater kan komen tanken.

Groen Aalter wees er afgelopen weekend nog op dat er bij de bouwwerf tussen de Knokkeweg (N44) en Sint-Godelievestraat in Aalter-Brug te veel grondwater gewoon de riool inliep. Volgens technisch directeur Stijn Meerschman van Mevaco zijn er achter de schermen wel degelijk maatregelen genomen. “Al het opgepompte grondwater stoomt zeker niet zomaar in de riool”, zegt Stijn Meerschman. “Het overgrote deel van het opgepompte water loopt in de vijver in het park, die door ons aangelegd werd. We hebben een rondvraag gedaan, en mogelijk zal het water uit de vijver gebruikt worden voor ‘beregening’ van akkers en velden. Bijkomend staat er ondertussen aan de straatkant een vat waar we grondwater in opvangen. We zullen nog enkele vaten bijplaatsen. Dat grondwater kan gratis afgehaald worden aan de Sint-Godelievestraat 20 in Aalter-Brug. Op al onze werven zijn we wel degelijk bewust met waterbeheer bezig”, klinkt het nog.