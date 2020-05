Al bijna 2.000 Aalternaren bestelden op eerste dag hun gratis mondmasker: honderd personeelsleden hele week in de weer Joeri Seymortier

16u29 0 Aalter Al bijna 2.000 inwoners van Aalter hebben maandag hun gratis mondmasker besteld bij de gemeente. De meeste Aalternaren zullen het deze week al krijgen.

Sinds vandaag (maandag) kan elke Aalternaar die dat wil een gratis chirurgisch mondmasker bestellen bij de gemeente. “Op de eerste dag hebben meteen bijna 2.000 mensen dat gedaan”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “We kiezen er bewust voor om de maskers niet zomaar in de brievenbus te droppen. Dan zouden er te veel maskers bedeeld worden aan mensen die er eigenlijk geen moeten hebben. Wie de moeite doet om het gratis mondmasker aan te vragen, zal het ook effectief gebruiken. Op de eerste dag zijn al duizend mondmaskers de deur uit gegaan, en liggen die al in de brievenbussen. Bestellen kan nog tot 10 mei, en we maken ons sterk dat de meeste maskers ook deze week zullen geleverd worden. De sporthal is het verdeelcentrum, en daar zijn een honderdtal personeelsleden van de gemeente druk in de weer.”

Aalter geeft per masker ook 1,50 euro subsidie aan verenigingen die stoffen mondmaskers maken, en aan de gemeente ter beschikking stellen. Hoe je dat moet doen, kan je vinden op www.aalter.be. Daar kunnen Aalternaren hun gratis mondmasker deze week nog bestellen.