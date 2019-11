Al 3 jaar met pensioen, maar fotograaf Filip Santens (68) blijft prijzen verzamelen: “De ‘kick van de klik’ gaat niet weg” Winnaar ‘Qualified European Photographer’ in Praag Joeri Seymortier

25 november 2019

14u26 0 Aalter Fotograaf Filip Santens uit Aalter is al drie jaar met pensioen, maar hij blijft fotoprijzen verzamelen. In Praag heeft Santens op zijn 68ste de award voor Qualified European Photographer binnen gehaald. “De fotowinkel in de Stationsstraat is dan misschien wel dicht, maar een fotograaf gaat nooit met pensioen”, zegt Filip Santens.

Veertig jaar lang stond Filip Santens samen met zijn vrouw Ria Sturtewagen in hun fotowinkel in de Stationsstraat in Aalter. Begin 2017 gingen ze met pensioen en werd de winkel gesloten. Maar de batterijen van het fototoestel blijven opgeladen. Dit jaar haalde Filip Santens al de Bronze Award op het internationaal fotofestival Pelt, was hij geselecteerd voor het Team Belgium in de World Photographic Cup, en krijgt nu een Europese waardering voor een fotoreeks die hij maakte in de mijnen van Genk.

“Fotografie is iets wat niet stopt wanneer je met pensioen gaat”, zegt Filip Santens. “De winkel is dan wel dicht, maar ik kan het fotograferen niet laten. Fotografie houdt me ook jong. Ik sta veel tussen kinderen en jonge mensen, en ik trek met mijn fototoestel in de natuur. Mijn vrouw en ik hebben veertig jaar lang hard gewerkt. Maar nu is er geen stress meer. Ik doe geen opdrachten meer met deadlines. Ik kan nu gewoon genieten van mijn kennis en ervaring die ik veertig jaar lang opgedaan heb. Ik kan nu ongebonden fotograferen, wanneer het mij uitkomt. Noem het gerust de ‘kick van de klik’, want die geraak ik echt niet kwijt. Zeker nu het commercieel gezien allemaal niet meer moet, wordt het alleen maar leuker en leuker.”

Geen stress. Geen deadlines. Ik kan nu gewoon genieten van mijn kennis en ervaring die ik 40 jaar lang opgedaan heb. Filip Santens

Filip Santens zegt er weer volle goesting in te hebben. Ook al waren de voorbije jaren niet altijd even gemakkelijk. “De voorbije vijf jaren waren best pittig”, blikt Santens terug. “Mijn vrouw Ria en ikzelf hebben allebei kanker gehad, en gelukkig ook overwonnen. Het heeft na het pensioen even geduurd, maar nu kan ik mij weer behoorlijk aan fotografie wijden. Geen commerciële opdrachten meer, alleen wat ik graag doe. Fotografie is vandaag een hobby en pure liefhebberij. Het kriebelt weer. En dat ik dit jaar maar liefst drie belangrijke prijzen kon binnen halen, maakt van 2019 een echt boerenjaar.”

De knieën zijn misschien wel versleten, maar de ideeën blijven opborrelen Filip Santens

Filip Santens stelde zijn foto’s de voorbije jaren tentoon in Gent, De Haan en Mariakerke. Ook op Facebook laat hij iedereen graag mee genieten van zijn talent. “Ik heb het geluk gehad dat ik blijkbaar talent had om dingen te zien. Ik keek om me heen en zag dingen die ik wilde vastleggen en bewaren. Op mijn twaalfde kreeg ik al mijn eerste kleinbeeldcamera. Op mijn vijftiende was belichting al geen onbekende meer, en op mijn zestiende stond ik al in de donkere kamer. En op mijn 68ste fotografeer ik nog. Ouder worden heeft geen effect op creativiteit. De knieën zijn misschien wel versleten, maar de ideeën blijven opborrelen” lacht Filip Santens nog.