Aimé (96) en Julia (96) zijn 70 jaar getrouwd: "Huwelijksdag twee keer beleefd, want trouwfoto's waren mislukt"

06 oktober 2019

16u39 0 Aalter Aimé Bruggeman (96) en Julia Gijssels (96) uit Aalter hebben hun zeventigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het platina koppel woont al vijf jaar in woonzorgcentrum Veilige Have, maar woonde daarvoor in Schoonberg, Sterrewijk en Stratem. Ze werkten in de landbouw en hebben vier kinderen: een dochter en drie zonen. Er zijn ook al acht kleinkinderen en ook al elf achterkleinkinderen. Aimé ging lang kaarten in ’t Koffieboontje en Orchidee, maar dat lukt nu niet meer. Ook dansen hebben Aimé en Julia zowat hun hele leven gedaan. “We zijn blij dat we 70 jaar getrouwd zijn”, zegt het koppel. “Weet je dat we destijds onze veertigste huwelijksverjaardag al gevierd hebben, omdat we toen dachten dat we vijftig misschien nooit zouden halen. We hebben onze trouwdag in 1949 trouwens twee keer mogen beleven. De trouwfoto’s waren mislukt, dus we hebben die twee weken later nog eens over moeten doen.”