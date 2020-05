Afwachten waar nieuw skateterrein in Aalter

(of Knesselare) komt Joeri Seymortier

16u16 0 Aalter De skaters van Aalter moeten afwachten waar hun nieuwe skateterreinen komen. De gemeente heeft alvast het nodige geld aan de kant gelegd, en werkt aan het dossier.

Jesse De Meulenaere (Groen) zag dat er 100.000 euro aan de kant gezet werd voor een nieuwe skate-infrastructuur in Aalter, maar vindt dat er meer inspraak moet zijn van de jongeren. “We hebben ondertussen al drie keer samengezeten met de skaters”, reageert schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “We werken volop aan een bestek, en zullen snel kunnen bekend maken waar wij de nieuwe infrastructuur zien. Het zal in ieder geval niet in de kerk van Bellem of Poeke zijn, zoals sommige mensen geopperd hebben. Stap voor stap zijn we aan het dossier aan het bouwen. Het wordt trouwens een multifunctioneel terrein, dus niet alleen voor de skaters.”