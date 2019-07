Afkoelen in het rusthuis? Voetbadje nemen en ijsjes eten Joeri Seymortier

25 juli 2019

15u47 0 Aalter In rusthuis Veilige Have in Aalter worden de bejaarden op deze warmste dag van het jaar verwend met ijsjes en een verfrissend voetbadje.

Buiten liep de temperatuur donderdag op tot veertig graden, maar in het rusthuis van Aalter werd voor de nodige verkoeling gezorgd. “De middagactiviteiten werden aangepast”, zegt verantwoordelijke Barbara Mouton. “Op enkele afdelingen hebben we bejaarden een verfrissend voetbadje gegeven. En er werden in de namiddag ook ijsjes geserveerd. Altijd verfrissend in deze hitte. De traditionele namiddagwandeling werd geschrapt, want daarvoor is het echt te warm. De zonwering werd al ’s ochtends vroeg naar beneden gelaten, en gaat pas ’s avonds weer omhoog. Er worden ook extra drankrondes voorzien, zodat onze bewoners zeker genoeg drinken. We bieden zelfs gearomatiseerd water aan, omdat we merken dat onze bewoners dan meer en vlotter drinken. Op elke afdeling hangen affiches, zodat we ook familie en bezoekers er op wijzen dat ze moeten letten op genoeg vochtopname bij de bejaarden.”

Bewoners André en Anna genoten alvast van de verfrissing. “Wij moeten niet buiten, dus we mogen niet klagen. Een ijsje eten en de voeten eens in het koud water steken, zorgt voor de perfecte afkoeling. Ons hoor je niet klagen”, klonk het.