AD Delhaize Aalter viert coronaproof heropeningsfeest: “Geen receptie, wel vitamines cadeau” Joeri Seymortier

22 september 2020

21u00 1 Aalter AD Delhaize Aalter heeft sinds begin deze maand een nieuwe zaakvoerder, en dat wil hij op vrijdag 25 en zaterdag 26 september vieren met de klanten.

Sinds 1 september staat Stefaan Bruggeman aan het roer in de AD Delhaize aan het station in Aalter. Samen met zijn team wil hij voor een nieuwe wind zorgen in de winkel. “We houden vrijdag en zaterdag graag een kennismakingsweekend, zodat de klanten meteen zelf kunnen voelen wat er al veranderd is in de winkel”, zegt Stefaan Bruggeman. “Door corona kan er jammer genoeg niet op een glaasje getrakteerd worden, maar AD Aalter heeft voor een mooi alternatief gezorgd. We willen van de gelegenheid gebruik maken om de klanten op vrijdag 25 en zaterdag 26 september een gratis attentie mee te geven aan de stand van Mr. Georges. En we geven iedereen nog een portie vitamines mee naar huis om de herfst goed te starten. Iedereen welkom.”

Info: www.delhaizeaalter.be.