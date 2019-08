Accordeon en viool op Kasteelconcert van zondag 1 september Joeri Seymortier

26 augustus 2019

17u18 0 Aalter Aalter organiseert op zondag 1 september opnieuw een Kasteelconcert, in het Kasteel van Poeke.

Om 11 uur is het kasteel het decor voor een klassiek concert met Tony Nys op viool en Philippe Thuriot op accordeon. Kaarten kosten 15 euro aan de kassa. In voorverkoop betaal je 13 euro. Ook groepen van meer dan twintig personen, betalen 13 euro. Om ook de jongeren kennis te laten maken met klassieke muziek mogen studenten en iedereen die jonger is dan 18 jaar meegenieten voor 5 euro.

Info: www.aalter.be/poekezomert.