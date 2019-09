Academie Aalter: nu ook Beeldende Kunst voor jongeren en volwassenen Joeri Seymortier

17 september 2019

08u31 2 Aalter De Kunstacademie Aalter start met een opleiding Beeldende Kunst voor jongeren en volwassenen.

De afdeling bestond al voor kinderen van de lagere school, maar wordt nu uitgebreid. “Er is al langer vraag naar doorstroming, zodat kinderen ook na de lagere school hun opleiding gewoon kunnen verderzetten in Aalter”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “Vanaf dit schooljaar biedt Kuma een Beeldatelier voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar, en een Beeldatelier voor volwassenen aan.”

Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar loopt de nieuwe opleiding zes jaar. De lessen vinden plaats op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur. Voor volwassenen loopt de cursus twee jaar, elke woensdagavond van 18.30 tot 22 uur. Iedereen kan instappen. Er is geen voorkennis vereist, en iedereen wordt persoonlijk begeleid.

De lessen starten in het lokaal Beeldende Kunst in de bibliotheek in de Boomgaardstraat 10 in Aalter. Van zodra het nieuwe Kunstencentrum aan het station klaar is, verhuizen de cursisten naar de nieuwe ateliers. Inschrijven kan nog tot maandag 30 september op www.academiekuma.be/inschrijven.