Academie Aalter laat je zaterdag kiezen uit instrumenten Joeri Seymortier

11 september 2019

16u36 2 Aalter De Academie van Aalter is gestart met de lessen Muziek, Woord en Dans. Zaterdag 14 september is er een instrumentenvoorstelling.

Iedereen die muziek wil leren, maar niet goed weet welk instrument te kiezen, is welkom op de instrumentenvoorstelling van de Academie Aalter. Op zaterdag 14 september om 10 uur in het gemeentehuis van Aalter. “De lessen zijn weer gestart, maar inschrijven kan nog tot en met maandag 30 september”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “Er zijn dit jaar enkele nieuwigheden. Hoorn en fagot zijn twee nieuwe instrumenten in de opleidingen. We hebben nu ook een kinderkoor voor alle kinderen van de lagere school. Ook niet-leerlingen van de Academie zijn op maandagavond om 17.30 uur welkom.”

Info: www.aalter.be.