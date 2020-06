Academie Aalter: 700 leerlingen toch nog één keer naar school Joeri Seymortier

10 juni 2020

21u14 1 Aalter De 700 leerlingen van de Academie van Aalter komen voor het einde van het schooljaar nog allemaal één keer naar school, voor een korte privéles.

Door corona waren de fysieke lessen van de Academie Muziek, Woord en Dans ook in Aalter opgeschort. Heel wat academies starten niet meer op omdat het einde van het schooljaar in zicht is. “In Aalter en in onze filialen hebben we beslist om die heropstart wel te doen”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “We zorgen er voor dat elk van de 700 leerlingen nog een persoonlijk half uur krijgt in de Academie, en rekenen daarvoor op ons team van veertig leerkrachten. Tijdens corona werd wel online les gegeven, maar het is toch goed dat de leerlingen hun leerkracht net voor de grote vakantie nog allemaal eens persoonlijk zien om samen te oefenen. Zo is er nog eens persoonlijk overleg, en kan bijgestuurd worden waar nodig.”

Livestream

De Academie geeft elk jaar een grote open deur, maar door corona kan dat nu niet. Daarom wordt gekozen voor Studio Academie. Op zaterdag 20 juni stelt de Academie zichzelf voor tijdens een livestream. Die is te volgen van 10 tot 13 uur op www.aalter.be/studioacademie.