Aanschuiven voor rouwregister Bjorg Lambrecht: “Jij was onze wielerheld” Joeri Seymortier

07 augustus 2019

11u03 48 Aalter Het was woensdagvoormiddag aanschuiven in het gemeentehuis van Knesselare, om iets in het rouwregister te schrijven voor de betreurde Bjorg Lambrecht.

“Jij was onze wielerheld.” “De koers zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou.” Of gewoon: “Zonder woorden!”. De inwoners van Aalter en Knesselare schrijven het verdriet van zich af, in het rouwregister voor Bjorg Lambrecht. Sinds vanmorgen ligt er een rouwregister, zowel in het gemeentehuis van Knesselare als van Aalter. Vooral in Knesselare was het aanschuiven tot buiten het gemeentehuis. Ook minister Pieter De Crem, het voltallige schepencollege van Aalter en het bestuur van de supportersclub kwamen om 10 uur langs.

“Bjorg was een geliefd persoon in Knesselare”, zegt Patrick François, die in Knesselare iets kwam neerschrijven. “Ik zit al veertig jaar in de wielersport, en volg Bjorg van de eerste dag. Echt een lieve jong en vrolijk tegen iedereen. Ik heb hem in het rouwregister bedankt voor alle mooie momenten die hij ons door zijn koersen gegeven heeft. En ik heb sterkte gewenst aan de familie. Meer kan je op dit moment niet doen. Het is gewoonweg niet te vatten.”