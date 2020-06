Aalterse politie schreef nooit meer pv’s uit voor overdreven snelheid: 42.241 bestuurders op de bon in 2019 Cedric Matthys

30 juni 2020

17u11 1 Aalter De Aalterse politie heeft vorig jaar 42.241 boetes uitgeschreven voor overdreven snelheid. Dat blijkt uit cijfers die de federale politie vandaag bekendmaakte. In 2018 lag dat aantal nog op 35.210 overtredingen.

“Vooral bij de controles aan het op- en afrittencomplex van de E40 liepen vorig jaar heel wat bestuurders tegen de lamp”, laat korpschef Peter Ponnet weten. “De werken zijn er intussen afgerond, maar we merkten dat de snelheidslimieten vaak worden genegeerd. Verder zien we dat onze nieuwe organisatie vruchten afwerpt. In samenspraak met het bestuur maakten we enkele jaren geleden een aparte verkeerscel. Hierin zit één inspecteur die elke dag op de baan is om te flitsen. We controleren op de grote assen, maar ook vaak in schoolomgevingen. Het is voor ons belangrijk dat iedereen veilig naar school kan gaan.”