Aalterse kappers onzeker: “Heel wat collega’s gaan deuren gewoon sluiten” Joeri Seymortier

18 maart 2020

14u13 5 Aalter De kappers in Aalter zitten met de handen in het haar door de coronacrisis. Na overleg beslissen steeds meer kappers om te sluiten.

Dirk Boudrez heeft zijn salon aan het station van Aalter en besliste woensdagochtend als een van de eerste om de zaak te sluiten. “De kappers in Aalter hebben rondgebeld, en er zijn veel collega’s die het niet meer weten en gewoon gaan sluiten”, zegt Dirk Boudrez. “We hebben lang nagedacht, maar het is toch beter om nu al zeker tot 3 april te sluiten. Wij kunnen onmogelijk 1,5 meter afstand houden van onze klant. Ik hoop dat iedereen deze drastische maatregel ter harte neemt. Het is voor iedereen zijn gezondheid. En dus kunnen wij onze klanten momenteel volgens de regels niet bedienen.”

Ook Floush Hair & Beauty nam dezelfde beslissing. “Na lang nadenken hebben wij toch de beslissing genomen om ons salon te sluiten”, zeggen Sofie en Ann. “Met gemengde gevoelens, maar wij kunnen onmogelijk 1,5 meter afstand houden van onze klant. Wij kijken er nu al naar uit om onze klanten zo snel mogelijk weer te kunnen verwennen.”

Onzekerheid

Andere kapsalons in Aalter zijn vandaag toch nog open. “Wat moeten we doen? Kappers krijgen geen verplichte sluiting opgelegd, dus op de noodsteun van 4.000 euro in de maand kunnen we niet rekenen. We weten gewoonweg niet wat nu precies mag en wat niet”, klonk het in enkele salons die toch nog open zijn.