Aalterse huiswerkbegeleiding Katrol modelproject voor heel Europa Joeri Seymortier

02 augustus 2019

14u02 0 Aalter Katrol, de studie- en opvoedingsondersteuning die het OCMW Aalter aan huis geeft bij kansarme gezinnen, wordt een modelproject voor de rest van Europa.

Het OCMW Aalter geeft via De Katrol kinderen uit kansarme gezinnen studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Aalter speelde een hoofdrol op de ‘European Social Services Conference’ in Milaan. De Katrol mocht daar haar project voorstellen aan de rest van Europa.

“De Katrol biedt huiswerk- en gezinsondersteuning, thuis bij kwetsbare families”, legt schepen Luc De Meyer (N-VA) uit. “Een ankerfiguur treedt op als vertrouwenspersoon van het gezin. Studenten uit sociaalpedagogische richtingen en lerarenopleiding kunnen het project als stage opnemen. Zij gaan bij de kinderen langs om samen huiswerk te maken. Al ligt de focus wel op spelend leren omdat het geen extra uurtje school mag worden. In kansarme gezinnen krijgen de kinderen die huiswerkbegeleiding niet altijd van de ouders.”

De Katrol is er voor kinderen van de derde kleuterklas tot en met het eerste middelbaar. Maar ook de ouders worden in het project warm gemaakt om actiever met de opvoeding van de kinderen bezig te zijn. “Wij zijn vier jaar geleden met het project gestart”, zegt schepen De Meyer. “Ondertussen kreeg het project heel wat navolging in het Meetjesland. Ook op het congres in Milaan kon De Katrol op bijval rekenen. Onder meer een Franse hogeschool en OCMW Hasselt waren erg geïnteresseerd de studie- en opvoedingsondersteuning aan huis ook bij hen uit te rollen.”