Aalterse Fietsladies trappen voor Think Pink van Amsterdam naar Brussel Joeri Seymortier

07 maart 2020

13u26 0 Aalter De Aalterse Fietsladies bereiden een fietstocht van 400 kilometer voor het goede doel voor. Om geld in te zamelen wordt op maandag 16 maart een lezing gehouden.

De Aalterse Fietsladies zijn Heidi Carpentier, Nathalie Claeys, Katrien Decaluwe, Sophie Depuydt, Annemie De Rycke, Mieke Neirinck, Veronique Sonneville, Caroline en Monique Van Nieuwerburgh, Stefanie Vermeulen en Ann Verstuyf. “We fietsen in september van Amsterdam naar Brussel ten voordele van Think Pink”, zegt Ann Verstuyf. “Naast de sportieve uitdaging moeten we ook geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Elke deelnemer verzamelt minimum 750 euro. Als groep moeten we minimum 9.000 euro kunnen storten.”

Om fondsen te werven wordt op maandag 16 maart een lezing gehouden over ‘rouw en rouwbegeleiding’. Om 19.30 uur in het auditorium van het gemeentehuis van Aalter. Kaarten kosten 12 euro, inclusief drankje en knabbel nadien. Alle praktische info op de Facebookpagina ‘Aalterse Fietsladies’.