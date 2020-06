Aalternaren krijgen coronabon van 25 euro eerste week van juli (maar Groen vindt het foute sinterklaaspolitiek) Joeri Seymortier

24 juni 2020

12u06 0 Aalter De inwoners van Aalter die dit jaar 18 jaar of ouder zijn, krijgen de eerste week van juli hun coronabon van 25 euro in de bus.

Het gemeentebestuur van Aalter pompt meer dan 600.000 euro in de lokale economie, door elke volwassen Aalternaar een coronabon van 25 euro te schenken. “Die zal de eerste week van juli bij iedereen in de brievenbus vallen”, zegt schepen van Financiën Philippe Verleyen (CD&V). “Ondertussen zijn er al meer dan 200 handelaars in Aalter die op de lijst staan om de bon te aanvaarden. De bon blijft maar geldig tot het einde van het jaar, net omdat de handelaars de klanten in dit moeilijke coronajaar nog over de vloer zouden krijgen.”

Groen is geen voorstander van de coronabon. De raadsleden beloven alvast hun bon weg te schenken aan mensen die het meer nodig hebben. Hun bonnen gaan naar de voedselbank De Toevlucht. “Wij zijn voorstander van structurele maatregelen, en niet van deze sinterklaaspolitiek”, zegt gemeenteraadslid Ann Depoortere (Groen). “Als de bon er toch komt, zouden er beperkingen moeten zijn. Bijvoorbeeld enkel te besteden bij zaken die effectief gesloten geweest zijn, of bij handelaars die met lokale producten werken.”

Als Groen een andere politiek wil, dan is dit wel een bijzonder staaltje. Dit zal hen niet veel stemmen opleveren bij de middenstand. Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester

Groen onthield zich bij de stemming van de coronabon. “Dit begrijp ik echt niet”, reageerde titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) verrast. “Dit zal jullie niet veel stemmen opleveren bij de middenstand. Als jullie andere politiek willen, dan is dit wel een bijzonder staaltje”, zegt De Crem nog.