Aalternaren die in 2021 elektrische auto kopen, krijgen premie van 500 euro Joeri Seymortier

12 oktober 2020

17u22 4 Aalter Inwoners van Aalter die volgend jaar een elektrische auto kopen bij een Aalterse garage, krijgen een eenmalige premie van vijfhonderd euro.

Pieter De Crem wil duurzaamheid bovenaan zetten in het beleid in Aalter en pakt meteen uit met een eerste opvallende maatregel. “We hebben al geïnvesteerd in elektrische wagens voor het gemeentelijk wagenpark, maar we willen nu ook een duw geven om het wagenpark van de burgers elektrisch te maken”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Aalternaren tussen 18 en 65 jaar die in 2021 een nieuwe elektrische wagen kopen bij een van de Aalterse garagehouders of verdelers krijgen een eenmalige premie van vijfhonderd euro. Een unieke maatregel en het zal helpen om het wagenpark van de Aalternaar te vergroenen. Aalter is zo mee met de stroom en veel anderen voor.”

De premie geldt alleen voor mensen tot 65 jaar. “De maatregel is bedoeld voor de actieve bevolking die zich veel in het verkeer begeeft. Zo kunnen we onze ecologische voetafdruk echt verkleinen”, meent De Crem. “Het reglement is nu uitgewerkt in een kladversie en wordt nog verder verfijnd.”