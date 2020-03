Aalter zou middagstad zijn, maar ‘1.000 kilometer’ gaat niet door in Hemelvaartweekend Joeri Seymortier

20 maart 2020

11u14 0 Aalter De ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’ die gereden zou worden in het Hemelvaartweekend, wordt officieel uitgesteld. Aalter zou op zondag 24 mei middagstad zijn.

Naar aanleiding van de coronacrisis zullen alle Kom op tegen Kanker-evenementen die waren gepland tot en met 1 juni 2020, al zeker niet plaatsvinden op hun oorspronkelijke datum. Dat betekent dus dat de ‘1.000 kilometer’ niet kan doorgaan tijdens het Hemelvaartweekend. “Wij hebben dat nieuws vrijdagmorgen vernomen”, zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V) uit Aalter. “Wij zouden op zondag 24 mei middagstad zijn, en heel wat fietsers en supporters ontvangen. Maar wij hebben alle begrip voor het uitstel. We hopen dat de ‘1.000 kilometer’ later dit jaar nog kan gereden worden, of dat we eventueel volgend jaar opnieuw middagstad kunnen zijn. Op zo’n evenement komen ook kwetsbare mensen die strijden tegen kanker bij mekaar, dus is de grootste voorzichtigheid echt belangrijk. Onze gemeentediensten hadden al heel wat voorbereidingen gedaan, maar die worden nu ‘on hold’ gezet. Geen verloren werk, want we zijn er zeker van dat dit uitstel is, maar geen afstel”, zegt Dirk De Smul nog.