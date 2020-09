Aalter zoekt scholen en verenigingen om samen zwerfvuil aan te pakken Joeri Seymortier

11 september 2020

11u51 2 Aalter De gemeente Aalter gaat op zoek naar scholen en verenigingen die zwerfvuil in de straten willen helpen opuimen.

Aalter stuurt het team van Aalter Proper elke dag de baan op, maar wil ook verenigingen en scholen warm maken om zwerfvuil op te halen. “Operatie Proper is een beloningssysteem om scholen en verenigingen een duwtje in de rug te geven zwerfvuil aan te pakken”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “Scholen en verenigingen moeten wel een jaaractieplan opstellen met de zaken die ze willen doen. Dan krijg je een beloning van drie euro per leerling of lid, met een minimumbedrag van 150 euro en een maximum van 1.500 euro. Niet mis en echt wel de moeite, want naast de beloning krijg je er ook een propere omgeving voor in de plaats.”

Het gemeentebestuur ondersteunt opruimacties door fluohesjes, handschoenen, afvalgrijpers, glasemmers, bolderkarren, zwerfvuilzakken en PMD-zakken ter beschikking te stellen. Inschrijven kan op www.mooimakers.be.